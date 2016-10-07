Британский фунт стерлингов вновь обвалился

Британский фунт стерлингов опять обвалился по отношению к доллару США на азиатских торгах на фоне обеспокоенности участников рынка последствиями выхода Великобритании из Европейского союза, сообщает «Интерфакс». Падение, как говорят участники рынка, усилили торговые роботы.

В какой-то момент снижение фунта всего за пару минут достигло 6,1 процента, то есть британская нацвалюта обрушилась до 1,1841 доллара против стартовых 1,2614 доллара. Это минимум с мая 1985 года и рекорд снижения с июня, когда после итогов референдума курс британской валюты рухнул на 11 процентов.

К 8:00 по Москве курс восстановился до 1,2427 доллара.