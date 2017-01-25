Британский флот сопровождает крейсер «Адмирал Кузнецов» корабли в Ла-Манше

Возвращающийся от побережья Сирии через пролив Ла-Манш российский авианосец «Адмирал Кузнецов» сопровождают британские боевые корабли.

«Королевские ВМС и ВВС внимательно отслеживают передвижение российского авианосца «Адмирал Кузнецов», пока он проходит поблизости от территориальных вод Великобритании по дороге домой», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы Министерства обороны Соединенного Королевства на странице в Twitter.

Как пишет газета Daily Star, в числе британских военных кораблей — фрегат HMS St Albans и вертолетоносец HMS Ocean. К ним присоединились корабли НАТО из Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Бельгии, а также многоцелевые истребители Typhoon британских ВВС.

Ранее официальный представитель российского Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что авианосная ударная группа Северного Флота с шестого января возвращается в пункт постоянного базирования в городе Североморске.

Как выяснили британские СМИ, когда российский флот двигался к побережью Сирии, его также сопровождали корабли Королевского флота. Тогда этот «поход» обошелся Великобритании в 1,4 миллиона фунтов стерлингов.