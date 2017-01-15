Британский экс-министр заподозрил Россию в слежке за политиками страны

Бывший министр Великобритании по делам Европы Крис Брайант полагает, что Москва намерена следить и собирать компромат на отдельных высокопоставленных политиков.

В интервью изданию The Guardian он уточнил, что речь идет о главе британского МИД Борисе Джонсоне, его заместителе Алане Дункане, министре по международной торговле Лиаме Фоксе и министре по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвиде Дэвисе.

«Русские будут очень, очень внимательно следить за этими людьми. Они создадут файл и будут пытаться следить за всем, что они делают», - цитирует издание бывшего министра.