Британский экс-министр заподозрил Россию в слежке за политиками страны
Бывший министр Великобритании по делам Европы Крис Брайант полагает, что Москва намерена следить и собирать компромат на отдельных высокопоставленных политиков.
В интервью изданию The Guardian он уточнил, что речь идет о главе британского МИД Борисе Джонсоне, его заместителе Алане Дункане, министре по международной торговле Лиаме Фоксе и министре по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвиде Дэвисе.
«Русские будут очень, очень внимательно следить за этими людьми. Они создадут файл и будут пытаться следить за всем, что они делают», - цитирует издание бывшего министра.
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