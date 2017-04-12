Британский дипломат призвал Россию надавить на Асада

Постоянный представитель Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт предложил России использовать свое влияние на сирийские власти для прекращения конфликта в стране.

«Это должны быть немедленные реальные усилия по недопущению использования химоружия, прекращению огня и обеспечению гуманитарных коридоров», - цитирует его РИА «Новости».

Британский дипломат заявил, что Россия может создать пространство для политического процесса и стать лидером в области политической передачи власти. Райкрафт также заверил, что Лондон готов сотрудничать с Москвой в борьбе с террористами.

Ранее в МИД России заявили, что на новый проект резолюции по химатаке в Сирии будет наложено вето, если западные партнеры не перестанут искусственно продвигать это проект. Москва считает его неприемлемым.

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