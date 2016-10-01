Британский боксер Майк Тоуэлл скончался от полученных на ринге травм

В ночь с пятницы на субботу в одной из клиник Глазго скончался британский боксер Майк Тоуэлл, выступавший в полусреднем весе.

Тоуэлл получил глубокий нокаут в четверг во время поединка с Дэйлом Эвансом. Боксера унесли с ринга на носилках и госпитализировали, он получил тяжелую травму головы и мог дышать только с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, - сообщает ТАСС со ссылкой на издание Daily Mail.

Тоуэллу было 25 лет, до встречи с Эвансом он провел на профессиональном ринге 11 боев, в 10 одержал победы при одной ничьей.