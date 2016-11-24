Британский и бельгийский граждане финансировали теракты в Париже и Брюсселе
Лондонский суд рассматривает дела 26-летнего гражданина Великобритании Мохаммеда Али Ахмеда и его ровесника бельгийца Закария Буфассила, которые обвиняются в финансировании террористических актов в Париже 13 ноября 2015 года и Брюсселе 22 марта 2016 года.
По данным следствия, подсудимые передали три тысячи фунтов стерлингов (примерно 3,5 тысячи долларов) сообщнику террористов Мухаммеду Абрини, - сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.
- Нет сомнений в том, что эти переданные деньги предназначались для финансирования террористических актов, - заявил в суде прокурор.
Как отмечает агентство, Ахмед дал признательные показания еще 8 ноября, но эту информацию нельзя было разглашать до начала судебного процесса. Второй подозреваемый не признает свою вину.
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