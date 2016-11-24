Британский и бельгийский граждане финансировали теракты в Париже и Брюсселе

Лондонский суд рассматривает дела 26-летнего гражданина Великобритании Мохаммеда Али Ахмеда и его ровесника бельгийца Закария Буфассила, которые обвиняются в финансировании террористических актов в Париже 13 ноября 2015 года и Брюсселе 22 марта 2016 года.

По данным следствия, подсудимые передали три тысячи фунтов стерлингов (примерно 3,5 тысячи долларов) сообщнику террористов Мухаммеду Абрини, - сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

- Нет сомнений в том, что эти переданные деньги предназначались для финансирования террористических актов, - заявил в суде прокурор.

Как отмечает агентство, Ахмед дал признательные показания еще 8 ноября, но эту информацию нельзя было разглашать до начала судебного процесса. Второй подозреваемый не признает свою вину.