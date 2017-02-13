Британский актер в шутку заподозрил российских хакеров во вмешательстве в шоу-бизнес
Во время вручения премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) британский актер и шоумен Стивен Фрай прошелся на тему вездесущности хакеров из России.
Открывая церемонию награждения, Фрай предложил присутствующим посмотреть, «кого там русские выбрали победителями», сообщает РИА Новости.
Выяснилось, что «русские хакеры» в целом отдали предпочтение американцам. Лчший фильм – мюзикл «Ла-Ла Ленд», лучший актер - Кейси Аффлек за роль в ленте «Манчестер у моря». Лучшим режиссером назван автор указанного выше мюзикла Дэмьен Шазелл. Все – американцы.
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