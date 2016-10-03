Британским врачам удалось вылечить пациента с ВИЧ

Британские врачи выступили с сенсационным заявлением – им удалось впервые вылечить пациента с ВИЧ. Медики заявили о первом случае полного выздоровления такого больного.

«Мы открываем реальную возможность излечения от инфекции. Это огромный вызов, и мы находимся в начале пути, но достигнутый прогресс впечатляет», - сказал глава Национального института медицинских исследований Марк Самуэльс.

Сейчас в клинике института проходят лечение 50 человек с ВИЧ. Суть их лечения состоит в совмещении антиретровирусных препаратов, которые сдерживают развитие болезни, и лекарства, уничтожающего вирус в "дремлющих" клетках, сообщает ТАСС.