Британским врачам удалось вылечить пациента с ВИЧ
Британские врачи выступили с сенсационным заявлением – им удалось впервые вылечить пациента с ВИЧ. Медики заявили о первом случае полного выздоровления такого больного.
«Мы открываем реальную возможность излечения от инфекции. Это огромный вызов, и мы находимся в начале пути, но достигнутый прогресс впечатляет», - сказал глава Национального института медицинских исследований Марк Самуэльс.
Сейчас в клинике института проходят лечение 50 человек с ВИЧ. Суть их лечения состоит в совмещении антиретровирусных препаратов, которые сдерживают развитие болезни, и лекарства, уничтожающего вирус в "дремлющих" клетках, сообщает ТАСС.
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