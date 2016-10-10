Британским политикам запретили носить часы Apple

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запретила британским министрам носить часы Apple в рабочее время. По ее мнению, гаджет могут взломать хакеры и использовать его в качестве прослушивающего устройства.

Ранее аналогичный запрет в британском правительстве был наложен на мобильные телефоны, сообщает издание Дни.ру. СМИ отмечают, что британские власти опасаются "российских хакеров".

До этого запрета несколько министров Великобритании носили "умные часы" от Apple. В частности, известно, что однажды бывший партийный организатор Майкл Гоув на заседании Консервативной партии по неосторожности включил на таких часах громкую музыку.