Британским политикам запретили носить часы Apple
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запретила британским министрам носить часы Apple в рабочее время. По ее мнению, гаджет могут взломать хакеры и использовать его в качестве прослушивающего устройства.
Ранее аналогичный запрет в британском правительстве был наложен на мобильные телефоны, сообщает издание Дни.ру. СМИ отмечают, что британские власти опасаются "российских хакеров".
До этого запрета несколько министров Великобритании носили "умные часы" от Apple. В частности, известно, что однажды бывший партийный организатор Майкл Гоув на заседании Консервативной партии по неосторожности включил на таких часах громкую музыку.
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