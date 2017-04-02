Британским паспортам вернут темно-синий цвет после Brexit

Паспорта граждан Великобритании снова приобретут традиционный темно-синий цвет после выхода страны из ЕС.

Как сообщает The Guardian, на изменение дизайна документов, удостоверяющих личность, правительство выделит £490 млн. Сейчас паспорт имеет красный цвет, однако к 2019 году планируется заменить этот цвет на темно-синий.

Представитель МВД Соединенного Королевства рассказал, что паспорт регулярно изменяют, чтобы защитить от подделок. Действующий контракт закончится в 2019 году, и политики, выступающие за выход из Евросоюза, считают это время лучшим моментом для возвращения к прежнему дизайну.

В ведомстве пояснили, что официальных решений по этим вопросам не принято. В 2019 году Великобритания покинет ЕС после запуска 29 марта 2017 года премьером страны Терезы Мэй процедуры Brexit

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