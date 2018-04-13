Британских ученых заподозрили в отравлении Сергея Скрипаля

Инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери мог стать последствием неудачного эксперимента британских ученых.

Такое предположение высказал бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин. В интервью НСН он припомнил, что в начале марта в Портон-Дауне проходили учения под названием «Токсичный кинжал».

Собеседник издания также подчеркнул, что оснований, по которым можно было бы сделать вывод о причастности России к произошедшему, нет.

Ранее сообщалось, что Вил Мирзоянов, называющий себя одним из создателей «Новичка» (вещества, от воздействия которого пострадали Скрипали), назвал идиотизмом его применение во влажном британском климате. По его словам, при таких условиях газ быстро разрушается.