Британских туристов напугали «странными» законами в России

Британская газета Daily Express предупредила туристов, которые планируют отправиться в Россию на Чемпионат мира по футболу, о «необычных» правилах и законах, существующих в РФ.

Издание предупредило, иностранные граждане, находясь на территории России, всегда должны иметь при себе оригиналы паспортов и предъявлять их по требованию представителей властей, иначе их ждет крупных штраф.

Кроме того, нежелательно много фотографироваться, так как это может стать источником неприятностей.

Газета призвала туристов воздержаться от фотографирования не только военных объектов, но и зданий вокзалов и аэропортов, чтобы избежать ареста.

Кроме того, иностранцы должны обязательно следить за чистотой номерных знаков арендуемых ими автомобилей, чтобы не получить штраф.

Издание подчеркнуло, что «странные законы и обычаи», о которых иностранцы могут не подозревать, есть во многих странах.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России, сообщает «360».