В британских церквях появится портал для связи с богом
Духовенство Великобритании намерено задействовать в церквях голосовой помощник Alexa компании Amazon.
Он будет отвечать на вопросы прихожан, связанные с верой, читать молитвы, информировать о расположении близлежащих храмов. В общей сложности он сможет выполнять около трех десятков действий.
«Приложение Alexa – своеобразный портал для связи людей с Богом в любое время» - цитирует «Интерфакс» руководителя цифрового отдела англиканской церкви Адриана Харриса.
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