В британских церквях появится портал для связи с богом

Духовенство Великобритании намерено задействовать в церквях голосовой помощник Alexa компании Amazon.

Он будет отвечать на вопросы прихожан, связанные с верой, читать молитвы, информировать о расположении близлежащих храмов. В общей сложности он сможет выполнять около трех десятков действий.

«Приложение Alexa – своеобразный портал для связи людей с Богом в любое время» - цитирует «Интерфакс» руководителя цифрового отдела англиканской церкви Адриана Харриса.