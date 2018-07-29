В британских школах стало меньше учеников из России

В Великобритании отмечают снижение на 39% число учеников из России. Такая тенденция наблюдается в течение последних трех лет.

В 2015 году число детей из России составляло 2795 человек, к апрелю 2018 года эта цифра упала на треть – до 1699 человек, передает РБК. Это падение объясняют ухудшением отношений между Россией и Британией в связи с отравлением в Солсбери.

В Британии насчитывается 1200 школ. В них учились дети владельца «Челси» Романа Абрамовича, бизнесмена Бориса Березовского, первого заместителя премьер-министра России Игоря Шувалова.