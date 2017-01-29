Британские врачи предложили не называть беременных женщинами

Британские врачи призвали не называть беременных женщинами, так как это может обидеть трансгендеров, следует из опубликованного «Руководства по эффективной коммуникации», выпущенного британской медицинской ассоциацией.

По мнению британских медиков, необходимо использовать термин «беременные люди».

В руководстве говорится, что подавляющее число людей, которые смогли родить ребенка, идентифицируют себя как женщины, однако, по мнению британских медиков, есть трансгендеры, которые также могут забеременеть.

По мнению критиков предложения, данное предложение антинаучно, «оскорбительно и опасно», так как каждый врач знает, что рожать могут только женщины.

По словам депутата-консерватора Филипа Дэвиса, если нельзя называть беременную женщину будущей мамой, то куда катиться мир? Об этом сообщает Daily Mail.

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Места: Европа, ЕС
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