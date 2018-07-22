Британские военные самолеты были замечены у берегов Крыма
У побережья России в Крыму и Краснодарском крае замечен самолет радиоэлектронной борьбы Королевских ВВС Британии.
Воздушное судно вылетело с авиабазы Акротики на Кипре в 14:11, в 16:07 оно завершило свою миссию, передает РИА Новости.
В начале июля этот самолет проводил разведывательный полет по такому же маршруту.
По данным Минобороны России, с начала года летательные аппараты неоднократно были замечены у российских границ. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, уникальная группировка войск в Крыму будет препятствовать любым попыткам посягнуть на территорию РФ.
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