Британские ученые создали съедобные бутылки
Научные сотрудники в Великобритании разработали съедобные бутылки для воды и запустили их производство.
Данное новшество появилось еще 2014 году, но понадобилось время для того, чтобы усовершенствовать разработку. Новшество получило название "Ooho"
Новая бутылка не похожа на своих предшественниц. Она представляет собой полусферу, которая состоит из водорослей, смеси альгината натрия и хлорида кальция. Бутылка не имеет вкуса, а ее структура напоминает желе. Такие шары можно носить в многоразовой пластиковой таре, а вода в них - порционная. Съедая одну сферу, человек может утолить свою жажду, - сообщает «ФАН».
Ученые убеждены, что их бутылки довольно прочные. При этом они не загрязняют окружающую среду.
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