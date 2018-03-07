Британские ученые приравняли собак к детям

Собака будет охотнее идти на контакт с человеком, если общаться с ней как с маленьким ребенком.

Исследователи из Университета Йорка провели эксперимент в ходе которого давали взрослым собакам слушать голоса незнакомых им людей. Один человек сохранял невозмутимый тон и использовал нейтральные выражения, второй говорил с мягкими интонациями, используя выражение «хороший мальчик» и другие ласковые слова.

Все участвовавшие в опыте собаки слушали второго человека более внимательно и явно выражали желание поиграть с ним, сообщается в публикации на сайте университета.

По словам ученых, люди в большинстве своем непроизвольно меняют манеру речи при общении с собаками и другими питомцами. Однако особый темп речи и повышенная тональность голоса, обычно используемая при общении с маленькими детьми, гарантирует укрепление связи между человеком и животным.

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