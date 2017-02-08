Британские ученые посетят Крым на предмет организации археологического туризма

Делегация представителей Бристольского университета и английского военно-исторического издания намерена обсудить с властями Крыма возможности проведения совместных раскопок с участием туристов, студентов и археологов.

Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал агентству ТАСС, что группа гостей из Соединенного Королевства включает трех ученых из университета Бристоля и сотрудников журнала «Живая военная история».

Британцы приедут в Симферополь 9 февраля, и на следующий день они намереваются встретиться с представителями президиума Госсовета Крыма, вице-премьером и министрами республики. Также они планируют пообщаться с местными историками, археологами и журналистами.