Британские ученые посетят Крым на предмет организации археологического туризма
Делегация представителей Бристольского университета и английского военно-исторического издания намерена обсудить с властями Крыма возможности проведения совместных раскопок с участием туристов, студентов и археологов.
Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал агентству ТАСС, что группа гостей из Соединенного Королевства включает трех ученых из университета Бристоля и сотрудников журнала «Живая военная история».
Британцы приедут в Симферополь 9 февраля, и на следующий день они намереваются встретиться с представителями президиума Госсовета Крыма, вице-премьером и министрами республики. Также они планируют пообщаться с местными историками, археологами и журналистами.
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