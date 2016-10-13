Британские ученые научили нейросеть ориентироваться в метро

Добавление в обычный компьютер свойств нейросети позволяет совершать манипуляции, которые были невозможны без внешней памяти. Такое открытие сделали британские ученые из компании DeepMind.

Улучшения позволяют одновременно считывать и записывать информацию, а разработанная внешняя память помогает механизму решать сложные задачи. Кроме этого, дифференциально-нейронный компьютер способен дополнять базу данных, приобретенной в ходе работы, информацией, сообщает «Planet Today».

Во время тестирования эксперты поставили перед новым устройством задачу проложить самый короткий путь между двумя точками. Эксперимент решили провести в ходе тестирование при помощи лондонского метрополитена. Устройству была показана схема подземки, на которой были отмечены начальные и конечные точки.

Компьютер в 9 из 10 случаев смог безошибочно найти самые короткие пути между объектами. Специалисты готовы и дальше проводить эксперимент, постепенно усложняя задания для дифференциально-нейронного компьютера.

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