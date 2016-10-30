Британские СМИ сообщили об отправке в Сирию подлодок РФ с крылатыми ракетами

Направляющаяся к берегам Сирии авианосная группа кораблей ВМФ России во главе с крейсером «Адмирал Кузнецов» сопровождается тремя подводными лодками, оснащенными крылатыми ракетами.

Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на источники в Королевском ВМФ Великобритании.

По утверждению британских военных, Россия готовится обстреливать территорию Сирии именно крылатыми ракетами, - сообщает «Интерфакс».