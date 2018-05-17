Британские следователи ждут ответов от Сергея Скрипаля

Британские следователи приступили к допросу экс-сотрудника ГРУ, российского предателя Сергея Скрипаля так как он постепенно идет на поправку после отравления нервно-паралитическим веществом в пригороде Лондона.

Следователей интересуют подробности жизни Скрипаля в Великобритании после того, как он ушел на пенсию, а также встречи с его предполагаемым куратором из MI6.

Ранее появилась информация о том, что в 2016 году Скрипаль ездил в Эстонию, где встретился с представителями местной разведки и передал им информацию о работе спецслужб РФ в Европе.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в пригороде Лондона. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что что шпион и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. Пр этом никаких доказательств британская сторона не предоставила, построив свои обвинения на фразе «с высокой долей вероятности», сообщает «Интерфакс».