Британские пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Украины

Британские пограничники задержали семерых граждан Украины, которые пытались незаконно попасть на территорию Великобритании.

Как уточняется в материале, украинцев вскоре депортируют в связи с нарушением местного законодательства в миграционной сфере. Капитан судна может быть привлечен к ответственности.

По словам вице-консула Украины в Лондоне Юлии Помазан, личности всех задержанных украинцев уже установлены и подтверждены, а после разговора с полицией их направят в миграционные центры для оформления документов на депортацию.

Задержанные граждане Украины находились на борту 8-метровой парусной яхты, которая подала сигнал бедствия. Прибывшие на место спасатели отбуксировали судно, а пассажиров доставили в полицию, где им предъявили обвинения в незаконном пересечении границы, сообщает «Интерфакс».

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