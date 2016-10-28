Британские палеонтологи обнаружили окаменелый мозг динозавра
Палеонтологи из Великобритании впервые в истории науки нашли окаменелый мозг динозавра, пишет британская газета The Independent.
По данным ученых, найденные в Суссексе десять лет назад останки динозавров на самом деле являются окаменелыми тканями мозга динозавра. Он жил в Европе в меловом периоде 133 миллиона лет назад. Скорее всего, останки принадлежат ящеру.
Палеонтологи назвали открытие уникальным.
Останки были найдены в 2004 году в Англии.
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