Британские палеонтологи обнаружили окаменелый мозг динозавра

Палеонтологи из Великобритании впервые в истории науки нашли окаменелый мозг динозавра, пишет британская газета The Independent.

По данным ученых, найденные в Суссексе десять лет назад останки динозавров на самом деле являются окаменелыми тканями мозга динозавра. Он жил в Европе в меловом периоде 133 миллиона лет назад. Скорее всего, останки принадлежат ящеру.

Палеонтологи назвали открытие уникальным.

Останки были найдены в 2004 году в Англии.

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