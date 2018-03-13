Британские СМИ могут лишиться возможности работать в РФ

В случае, если Лондон лишит лицензии телеканал Russia Today, со стороны Москвы последуют ответные меры.

«Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве», - приводятся на сайте Роскомнадзора слова главы ведомства Александра Жарова.

Аналогичное по смыслу заявление было делано и официальным представителем МИД России Марией Захаровой.

Ранее британский медиарегулятор Ofcom объявил о возможном пересмотре условий предоставления лицензии на вещание RT. Поводом для этого послужил инцидент с Сергеем Скрипалем.