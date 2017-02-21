Британские клерки не поженили влюбленных по причине их традиционной ориентации

После семи лет совместной жизни лондонцы Чарльз Кейдан и Ребекка Стейнфилд решили оформить гражданский брак в регистрационном офисе. Им отказали, поскольку такая форма брака практикуется в Британии исключительно однополыми парами на основании разрешения от 2004 года.

Чарльз Кейдан и Ребекка Стейнфилд обратились в суд, дело проиграли и подали апелляцию. Апелляционный суд признал наличие законодательных пробелов в вопросе заключения гражданского брака для гетеросексуальных пар. Это ущемляет права человека, но урегулировать проблему может только государство, сообщает lenta.ru.

«Мой вывод: судьи правы, и в этом мы проиграли», — заявила в своем микроблоге Ребекка. Данную тему активно обсуждают и пользователи специально созданного сайта, посвященного поддержке гетеросексуальных пар, которые добиваются разработки закона, позволяющего заключать гражданский брак не только людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

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