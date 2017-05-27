Британские истребители подняты по тревоге из-за российских самолетов

Два истребителя Великобритании направились с военно-воздушной базы в Шотландии к границам Соединенного Королевства. Причиной тревоги стало якобы приближение российских самолетов к Британии.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на британские СМИ, самолеты поднялись в небо по тревоге, однако причины такой срочной реакции не называются.

По сведениям издания Daily Mail, истребители вылетели из Шотландии, реагируя на приближение к границам Великобритании российских военных самолетов.