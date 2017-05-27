Британские истребители подняты по тревоге из-за российских самолетов
Два истребителя Великобритании направились с военно-воздушной базы в Шотландии к границам Соединенного Королевства. Причиной тревоги стало якобы приближение российских самолетов к Британии.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на британские СМИ, самолеты поднялись в небо по тревоге, однако причины такой срочной реакции не называются.
По сведениям издания Daily Mail, истребители вылетели из Шотландии, реагируя на приближение к границам Великобритании российских военных самолетов.
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