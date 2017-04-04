Британские физики научились опреснять воду
Британские ученые совместно с лауреатом Нобелевской премии Андреем Геймом смогли сделать пресную воду из морской, используя специальное «решето» из графена.
Особый фильтр, с помощью которого происходит вся процедура, со временем превращается в многоуровневую мембрану с маленькими порами, которые, к тому же, имеют способность к увеличению, - сообщают «РИА Новости».
Сам фильтр создан на базе углеродных волокон, в результате чего уже «отработанная» вода получается кристально чистой, разрешенной к употреблению.
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