Британские физики научились опреснять воду

Британские ученые совместно с лауреатом Нобелевской премии Андреем Геймом смогли сделать пресную воду из морской, используя специальное «решето» из графена.

Особый фильтр, с помощью которого происходит вся процедура, со временем превращается в многоуровневую мембрану с маленькими порами, которые, к тому же, имеют способность к увеличению, - сообщают «РИА Новости».

Сам фильтр создан на базе углеродных волокон, в результате чего уже «отработанная» вода получается кристально чистой, разрешенной к употреблению.