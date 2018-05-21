Британские фанаты угрожают «третьей мировой» на ЧМ-2018
Британские футбольные фанаты обещают «размазать по стенке» российских болельщиков во время Чемпионата мира.
Радикально настроенные британские фанаты футбола собираются поехать в Россию, чтобы показать русским «настоящий ад».
«Если люди думают, что все это одна большая шутка, что мы будем играть в футбол, выпьем, покурим и поболтаем, — такого никогда не случится», — цитирует издание Daily Star слова одного из фанатов.
Представители ультрас также подчеркнули, что «это будет мировая война — третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая».
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость При атаке на ДНР погибли 10 украинских силовиков
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии