Британские фанаты угрожают «третьей мировой» на ЧМ-2018

Британские футбольные фанаты обещают «размазать по стенке» российских болельщиков во время Чемпионата мира.

Радикально настроенные британские фанаты футбола собираются поехать в Россию, чтобы показать русским «настоящий ад».

«Если люди думают, что все это одна большая шутка, что мы будем играть в футбол, выпьем, покурим и поболтаем, — такого никогда не случится», — цитирует издание Daily Star слова одного из фанатов.

Представители ультрас также подчеркнули, что «это будет мировая война — третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая».

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах, сообщает «РИА Новости».