Британские и чешские биатлонисты объявили о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени
Биатлонисты Великобритании и Чехии объявили о бойкоте восьмого этапа Кубка мира, который должен пройти в 2017 году в российской Тюмени.
«В минувшие выходные руководство Союза биатлонистов Великобритании приняло единогласное решение о бойкоте восьмого этапа Кубка мира в Тюмени», — цитирует генерального секретаря организации Марка Гудсона RT со ссылкой на FasterSkier.
Аналогичное решение приняла сборная Чехии. Ранее МОК продлил санкции в отношении России в связи с публикацией второй части доклада главы независимой комиссии WADA Макларена и рекомендовал международным федерациям по зимним видам спорта отказаться от проведения соревнований на территории Российской Федерации.
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