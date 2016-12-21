Британские и чешские биатлонисты объявили о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени

Биатлонисты Великобритании и Чехии объявили о бойкоте восьмого этапа Кубка мира, который должен пройти в 2017 году в российской Тюмени.

«В минувшие выходные руководство Союза биатлонистов Великобритании приняло единогласное решение о бойкоте восьмого этапа Кубка мира в Тюмени», — цитирует генерального секретаря организации Марка Гудсона RT со ссылкой на FasterSkier.

Аналогичное решение приняла сборная Чехии. Ранее МОК продлил санкции в отношении России в связи с публикацией второй части доклада главы независимой комиссии WADA Макларена и рекомендовал международным федерациям по зимним видам спорта отказаться от проведения соревнований на территории Российской Федерации.