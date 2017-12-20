Британские биологи доказали способность пчел различать температуру на цветах
Биологи из Великобритании выяснили, что цветы привлекают насекомых не только с помощью визуальных и обонятельных сигналов, но и тепловых.
Изучив 118 видов растений, ученые выяснили, что температура в разных частях цветков отличается более чем на два градуса у 55 экземпляров. Средняя разница составила от 4 до 5 градусов, а в отдельных случаях – до 11. При этом температура распределялась в виде узора, который перекликался с цветовым узором растения.
Чтобы проверить гипотезу о том, что пчелы используют тепловой канал информации, были изготовлены искусственные цветы, которые ничем не отличались от естественных. Оказалось, что шмели смогли отличить поддельные цветы от настоящих по тепловому узору, передает интернет-издание «Индикатор».
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