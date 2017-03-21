Британские банки помогли «отмыть» более 740 миллионов долларов из России

Семнадцать крупных банков Великобритании замешаны в схеме «отмывания» около 740 миллионов долларов из России.

По данным газеты Guardian, в преступной схеме, которую назвали «Всемирная прачечная», были задействованы HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.

В распоряжении издания имеются документы, согласно которым с 2010 по 2014 годы из России вывели не менее 20 миллиардов долларов, однако реальная цифра может достигать 80 миллиардов долларов.

Один из представителей следствия завил, что деньги имеют криминальное происхождение.

Издание также утверждает, что в преступной схеме участвовали около 500 человек, среди которых были олигархи, московские банкиры и люди, связанные с ФСБ РФ.

В схеме отмывания денег также замешаны два американских банка — Citibank и Bank of America, сообщает «РИА Новости».