Британская разведка назвала «Армату» революцией в танкостроении

Британская военная разведка назвала российский танк Т-14 на платформе «Армата» самым революционным в мировом танкостроении за последние полвека, пишет газета Sunday Telegraph со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания.

Как отмечается в материале, полностью снаряженная «Армата» определенно стоит затрат на нее как наиболее революционный танк поколения. При этом британские военные специалисты задумались о пересмотре концепции, в рамках которой танк Challenger 2 останется на вооружении страны до 2035 года.

Вместе с тем газета подчеркивает, что документ не является официальным заявлением министерства обороны Великобритании..

«Армата» - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин.