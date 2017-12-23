Британская принцесса извинилась за инцидент с «расистским украшением»

Британская принцесса Мишель Кентская извинилась после того, как спровоцировала скандал за присутствие на рождественском обеде королевы Елизаветы II с «расистским украшением».

Как сообщает RT, ее одежда была украшена брошью с изображением черного человека в стиле «blackamoor», в котором фигуры темнокожих людей зачастую изображают в виде прислуги.

Представитель принцессы сказал: «Брошь является подарком и носилась много раз. Принцесса Мишель очень сожалеет и опечалена, что это вызвало обиду».

Некоторые пользователи соцсетей предположили, что так Мишель Кентская попыталась оскорбить невесту принца Гарри актрису Меган Маркл, у которой есть афроамериканские корни.

Ранее дяде герцогини Кейт Миддлтон Гэри Голдсмиту предъявили обвинение за нападение и избиение супруги.