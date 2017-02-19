Британская пресса обвинила Россию в попытке переворота в Черногории

Британские спецслужбы объявили Россию причастной к попытке государственного переворота в Черногорию.

Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании. Собеседник издания рассказал, что государственный переворот в Черногории должен был состояться 16 октября 2016 года. Спецслужбы США и Великобритании прехватили телефонные переговоры и электронные переписки, подтверждающие участие граждан России в организации переворота.

На данный момент Интерпол разыскивает россиян Эударда Широкова и Владимира Попова. Среди других организаторов - Неманья Ристич - пророссийский оппозиционер. По данным спецслужб Великобритании, заговорщики планировали принять участие в демонстрации перед оглашением выборов в парламент Черногории, а далее пройти в здание парламента. Переодевшись в полицейских, они намеревались обстрелять толпу, чтобы затем обвинить во всем власти страны и спровоцировать свержение премьер-министра Мило Джукановича.

По данным РБК, несколько россиян были депортированы из Черногории «за участие в подготовке террористических акций». Москва говорила о непричастности к событиям.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 7 ноября: «Безусловно, мы категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий».

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