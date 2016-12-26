Британская полиция сообщила о предотвращении теракта

Правоохранительные органы Великобритании пресекли попытку террористического акта при помощи замаскированного под мобильный телефон взрывного устройства.

«Полиция раскрыла заговор группировки «Исламское государство» (запрещенная в РФ организация) с целью взорвать замаскированную под мобильный телефон бомбу перед Рождеством. По делу арестованы двое», — цитирует РИА «Новости» сообщение газеты Sun.

«Мунир Хассан Мохаммед, 35-летний беженец из Эритреи, обвинен в подготовке теракта, членстве в ИГ и владении инструкциями о том, как изготовить взрывное устройство, замаскировав его под мобильный телефон. Роуанде Эль Хассан, которой 32 года, предъявлены подобные обвинения, за исключением членства в ИГ», — отмечает издание.

Газета не располагает сведениями о том, где потенциальные террористы планировали осуществить взрыв.