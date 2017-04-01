Британская полиция отпустила всех задержанных по делу о теракте 22 марта
Лондонская полиция отпустила всех 12 задержанных, подозреваемых в организации теракта 22 марта.
Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда. По данным источников в правоохранительных органах Великобритании, 1 апреля отпустили последнего задержанного. Им стал 26-летний мужчина, которого арестовали 26 марта в Бермингеме по подозрению «в подготовке теракта». Еще 11 человек были отпущены ранее: часть из них вышла на свободу 25 марта, а другая - 26 числа, пишет РБК.
Теракт в столице Соединенного Королевства произошел 22 марта. Внедорожник сбил несколько человек на Вестмистерском мосту, а затем врезался в ограду здания английского парламента. Водителем автомобиля был 52-летний британец Халид Масуд.
После он вышел из машины и попытался пройти в парламент. Между ним и охранниками здания завязалась потасовка. В результате инцидента погибли четыре человека, еще 50 были ранены.
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