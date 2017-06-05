Британская полиция обнародовала имена двух лондонских террористов

Скотленд-Ярд назвал имена двоих из трех террористов, устроивших резню в центре Лондона.

Первый – 27-летний Хурам Шазад Батт – выходец из Пакистана, ранее получивший британское гражданство. Он уже попадал в поле зрения полиции и спецслужб, однако им нее было известно о подготовке им теракта.

Второй – 30-летний Рашид Редван – ливиец или марокканец по происхождению. Он до инцидента правоохранительным органам знаком не был.

Личность третьего террориста устанавливается, передает ТАСС.

Теракт в Лондоне произошел в субботу вечером. Три человека «южной внешности» врезались на микроавтобусе в толпу людей на Лондонском мосту. После этого они доехали до рынка Боро-маркет и там напали с ножами на прохожих. В результате погибли семь человек и пострадали около 50. Нападавшие были уничтожены полицией.

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