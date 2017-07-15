Британская газета обвинила российских хакеров в атаке на энергосети страны
Британской издание обвинило Россию в хакеркой атаке на системы энергоснабжения Ирландии и Великобритании.
Times утверждает, что кибератака на совет по вопросам снабжения электроэнергии Ирландии была совершена в июне. На почту сотрудников совета пришли сообщения, в которых находились вредоносные программы.
Источник сообщил, что письма получили инженеры, имеющие доступ к системам контроля энергосистем. Как пишет Газета.ru, доказательств нарушений в работе энергосетей не обнаружено, однако специалисты полагают, что хакерам удалось украсть пароли доступа к системам безопасности.
Ранее появилась информация, что киберпреступники узнали секреты лучшего сотрудника американской разведки по России.
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