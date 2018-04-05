Британская газета нашла производство «Новичка» в России
Британская газета Times установила место в России, где якобы было произведено вещество, которым в Солсбери отравили экс-сотрудника ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
«Силы безопасности считают, что они определили местоположение секретной российской лаборатории, которая произвела боевое отравляющее вещество, которое использовалось в Солсбери», - говорится в статье, опубликованной в британской газете.
При этом, как отмечает издание, о существовании российской лаборатории было якобы известно заранее. Место производства было определено «на основе научного анализа и разведывательных данных».
Ранее руководитель британской химической лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхэда сообщил, что ученые не смогли определить страну происхождения вещества, использованного для отравления Скрипалей.
4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены токсичным веществом «Новичок» в пригороде Лондона. Власти Великобритании сразу же обвинили в произошедшем Россию, однако никаких доказательств предоставлено не было, сообщает «РИА Новости».
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