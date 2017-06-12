Британская газета Daily Mail назвала Крым российским

Британская газета Daily Mail в статье о подрыве морской мины времен Второй мировой войны в Крыму назвала полуостров российским.

«Инцидент произошел в портовом городе Севастополь на Крымском полуострове, на юго-западе России», — сообщается в материале издания.

Саперы, прибыв на место обнаружения бомбы установили, что это немецкая авиационная мина типа LMB. Предположительно, самолеты люфтваффе сбросили ее во время первых авианалетов на Севастополь в июне 1941 года.

Специалисты отбуксировали опасную находку в открытое море и подорвали с помощью современной робототехники.

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией, сообщает «РИА Новости».

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