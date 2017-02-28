Британская бездетная семья нашла утешение в пластиковых младенцах

Семейная пара из Оксфорда (Великобритания) лишена возможности иметь детей из-за состояния здоровья женщины. Выход из ситуации супруги увидели в трех игрушечных беби-куклах из пластмассы, которых назвали Эми, Эшли и Хлоя.

39-летняя Джейн Берри вместе со своим 51-летним мужем Питером Марфли водит на прогулку и кормит трех кукол. В путешествия пара также берет кукол с собой, для чего на заднем сиденье их автомобиля установлены настоящие детские кресла, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на публикацию в издании Metro.

Джейн узнала о своем бесплодии в 22 года. Сейчас эта несчастная женщина страдает от остеопороза. «Люди реагируют на нас с «детьми» по-разному, но большинство считают, что я сумасшедшая, оставляют мне оскорбительные сообщения», — рассказала она.