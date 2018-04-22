Британия заподозрила экс-агента ФСБ в отравлении Скрипалей

Британская полиция назвала подозреваемого в попытке отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери - им оказался бывший агент ФСБ, работавший под псевдонимом «Гордон».

Об этом сообщило издание Sunday People со ссылкой на собственные источники. По информации таблоида, 54-летний экс-агент ФСБ предположительно использовал вымышленное имя Михаил Савицкис и еще два псевдонима. Полиция опасается, что он мог уехать из Британии в Россию. По мнению британской полиции, за преступлением стоит группа из шести человек.

Ранее сообщалось, что Британия установила подозреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери. Как сообщает РИА «Новости», в покушении принимала участие ударная группа, контролируемая правительством России.