Британия заподозрила будущего посла США в Евросоюзе в желании развалить ЕС

Тед Мэллок, который вероятнее всего станет новым послом США в Евросоюзе, вынашивает планы полностью развалить ЕС. С таким заявлением выступила британская газета The Independent.

Издание приводит в подтверждение своего тезиса ответ дипломата на вопрос, почему он согласился стать послом Соединенных Штатов в Евросоюзе.

- Я занимал дипломатический пост, на котором помог развалить СССР. Возможно, есть еще один союз, который нуждается в приручении, — ответил Мэллок.

Газета считает это прямым намеком на цель, которую новый посол будет преследовать в своей работе, - сообщает RT.

Издание обратило внимание также на другое высказывание Мэллока, который заявил, что президенту США Дональду Трампу не нравится идея наднационального сообщества, так как там «буйствуют бюрократы» и это не является истинной демократией.

Еще раньше Мэллок предрек скорый крах единой европейской валюты.