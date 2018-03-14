Британия высылает из страны дипломатов России

Глава британского правительства Тереза Мэй готовит российских дипломатов к высылке на родину.

Причиной стал инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, отравление которого вместе с его дочерью Великобритания перекладывает на Россию.

5 марта в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом были госпитализированы работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, они находятся в коме.

Тереза Мэй заявила, что жертвы были отравлены нервнопаралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России, и известным под названием «Новичок».

Россия ответила тем, что отвечать на подобные обвинения не собирается, передает Interfax.