Британия высылает из страны дипломатов России
Глава британского правительства Тереза Мэй готовит российских дипломатов к высылке на родину.
Причиной стал инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, отравление которого вместе с его дочерью Великобритания перекладывает на Россию.
5 марта в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом были госпитализированы работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, они находятся в коме.
Тереза Мэй заявила, что жертвы были отравлены нервнопаралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России, и известным под названием «Новичок».
Россия ответила тем, что отвечать на подобные обвинения не собирается, передает Interfax.
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