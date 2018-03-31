Британия рассмотрит вопрос о закрытии торгпредства России в Лондоне
Правительство Великобритании может закрыть российское торговое представительство в Лондоне из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph, в Британии торгпредство назвали «логовом шпионов» и пообещали рассмотреть вопрос его ликвидации.
Ранее США, Канада, Норвегия, Украина, несколько стран ЕС и другие государства заявили о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Лондон убежден, что к отравлению веществом А234 причастна Россия.
Также США закрыли российское генконсульство в Сиэтле. Россия предприняла ответные меры.
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