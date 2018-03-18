Британия призналась в наличии доказательств разработки «Новичка» в РФ

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что Великобритания имеет доказательства того, что нервно-паралитическое вещество под названием «Новичок» разрабатывалось в России.

«Мы на самом деле обладаем доказательствами того, что в течение последних десяти лет Россия не только занималась изучением вопроса доставки отравляющих веществ для убийств, но и занималась разработкой и накоплением запасов «Новичка», - сказал он.

Джонсон добавил, что 19 марта Британия передаст образцы вещества экспертам из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает РБК.

«Завтра (19 марта - прим. РП) эксперты из ОЗХО приедут из Гааги в Великобританию, мы поделимся с ними образцами, они будут исследоваться наиболее уважаемыми международными лабораториями», - рассказал министр иностранных дел Соединенного Королевства.

Ранее стало известно, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Новости по теме
Теги:
События: скандалы
Следующая новость В Люберцах зафиксировали вброс бюллетеней

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО