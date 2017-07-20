Британия пригрозила Евросоюзу плутонием и радиацией
Великобритания после выхода из Евросоюза может вернуть все радиоактивные отходы, поступившие к ней на хранение из европейских государств.
Одно из положений документа о выходе Британии из европейского содружества (Brexit) указывает на возможность возврата ядерных отходов в страны, их производившие.
В частности, речь идет о 126 тоннах плутония, хранящимся на атомном комплексе в Селлафилде (графство Камбрия), отмечает Regnum.
Пятая часть от этого количества была привезена на хранение в Великобританию из европейских стран.
Эксперты считают, что таким образом Британия дает понять, что вопрос о ядерном регулировании после выхода страны из Евросоюза стоит решать уже сейчас.
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