Британия пригрозила Евросоюзу плутонием и радиацией

Великобритания после выхода из Евросоюза может вернуть все радиоактивные отходы, поступившие к ней на хранение из европейских государств.

Одно из положений документа о выходе Британии из европейского содружества (Brexit) указывает на возможность возврата ядерных отходов в страны, их производившие.

В частности, речь идет о 126 тоннах плутония, хранящимся на атомном комплексе в Селлафилде (графство Камбрия), отмечает Regnum.

Пятая часть от этого количества была привезена на хранение в Великобританию из европейских стран.

Эксперты считают, что таким образом Британия дает понять, что вопрос о ядерном регулировании после выхода страны из Евросоюза стоит решать уже сейчас.