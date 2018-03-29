Британия планирует запретить ценные бумаги РФ на бирже
Власти Великобритании выступили с инициативой запретить торговлю на лондонском фондовом рынке долговыми бумагами российского происхождения.
На данный момент идея рассматривается премьер-министром Терезой Мэй.
В частности, речь идет о российских евробондах, эмитированных для покрытия госдолга страны.
Также власти Британии могут запретить ведущим клиринговым компаниям Европы работать с российскими облигациями, передает «Известия».
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