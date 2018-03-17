Британия отреагировала на высылку дипломатов из России
Великобритания предвидела ответные меры России на высылку 23 российских дипломатов.
В начале следующей недели Нацсовет по безопасности обсудит последующие шаги в свете выполненных российской стороной действий, говорится в заявлении британского МИД.
«Наш нынешний приоритет — позаботиться о наших сотрудниках в России и помочь тем, кто возвращается в Великобританию», - заявили в Форин-офисе.
При этом МИД Британии настаивает на том, что у инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери «нет другого альтернативного объяснения, кроме виновности российского государства». При этом дипломаты отметили, что у Британии нет разногласий с российским народом и разрушение диалога между Лондоном и Москвой не отвечает национальным интересам, передает «РИА Новости».
Ранее МИД России заявил о высылке 23 британских дипломатов.
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